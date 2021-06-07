Aşırı sağcı İsraillilerin Doğu Kudüs'teki yürüyüşü polisin güzergaha onay vermemesi nedeniyle iptal edildi
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Aşırı sağcı İsraillilerin Doğu Kudüs'teki yürüyüşü polisin güzergaha onay vermemesi nedeniyle iptal edildi

Aşırı sağcı İsraillilerin Doğu Kudüs'teki yürüyüşü polisin güzergaha onay vermemesi nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Aşırı sağcı İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 Haziran'da yapmayı planladığı yürüyüş, polisin Şam Kapısı kısmına izin vermemesi nedeniyle programdan kaldırıldı.

Aşırı sağcı İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 Haziran'da yapmayı planladığı yürüyüş, polisin Şam Kapısı kısmına izin vermemesi nedeniyle programdan kaldırıldı.

İsrail polisi, aşırı sağcı İsraillilerin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" güzergahına ilişkin kararını açıkladı.

Polis, yürüyüşün Eski Şehir Şam Kapısı'ndan ve Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçişişine izin vermeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine tartışmalı ve Kudüs'te gerginliğe neden olması beklenen yürüyüş iptal edildi.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail milletvekili Bezalel Smotrich, polisin kararının "utanç verici olduğunu ve Hamas'a teslim anlamına" geldiğini iddia etti.

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu geçişinin güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişine izin verilmemişti.

Aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yürüyüşün Kudüs'te gerginliği artırabileceğini, bu nedenle de polisin izin vermemesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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Aşırı sağcı İsraillilerin Doğu Kudüs'teki yürüyüşü polisin güzergaha onay vermemesi nedeniyle iptal edildi - Haberler
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