Aşırı sağcı grupların gösterisinde gerginlik (2)
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Aşırı sağcı grupların gösterisinde gerginlik (2)

Göstericilerin meşale ve yabancı cisim atması Atlı polisten detaylar LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık karşıtı gösterilerde milli anıtların hedef alınmasına tepki olarak Churchill heykeli etrafında toplandı.

13.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:31

Göstericilerin meşale ve yabancı cisim atması

Atlı polisten detaylar LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık karşıtı gösterilerde milli anıtların hedef alınmasına tepki olarak Churchill heykeli etrafında toplandı. Gösterici grubun yürüyüşü sırasında ise zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Aşırı sağcı grupların gösterisinde gerginlik (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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