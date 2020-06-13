Aşırı sağcı grupların gösterisinde gerginlik (2)
Göstericilerin meşale ve yabancı cisim atması Atlı polisten detaylar LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık karşıtı gösterilerde milli anıtların hedef alınmasına tepki olarak Churchill heykeli etrafında toplandı.
13.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:31
Göstericilerin meşale ve yabancı cisim atması
Atlı polisten detaylar LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık karşıtı gösterilerde milli anıtların hedef alınmasına tepki olarak Churchill heykeli etrafında toplandı. Gösterici grubun yürüyüşü sırasında ise zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Kaynak: AA