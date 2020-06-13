Aşırı sağcı grupların gösterisinde gerginlik (1)
Parlamento önünde yaşanan gerginlikten detaylar Atılan yabancı cisimlerden detaylar Grubun slogan atması Polisle, göstericiler arasında yaşanan gerginlikten detaylar Göstercilerin başbakanlık binası önünde slogan atması Göstericilerin heykellerin önünde bekleyişi LONDRA - Aşırı sağcı...
13.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:10
Parlamento önünde yaşanan gerginlikten detaylar
Atılan yabancı cisimlerden detaylar
Grubun slogan atması
Polisle, göstericiler arasında yaşanan gerginlikten detaylar
Göstercilerin başbakanlık binası önünde slogan atması
Göstericilerin heykellerin önünde bekleyişi LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık karşıtı gösterilerde milli anıtların hedef alınmasına tepki olarak Churchill heykeli etrafında toplandı. Gösterici grubun yürüyüşü sırasında ise zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Kaynak: AA