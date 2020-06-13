Aşırı sağcı gruplar Churchill heykeli etrafında toplanmaya başladı (2)
Heykel etrafında toplanmıs kalabalıktan detaylar Boynuna zincir geçirmiş vatandaşın polisle konuşması Koruma altına alınmış heykellerden detaylar Gruptan bazı vatandaşların heykel önünde selam vermesi Güvenlik önlemi alınmış sokaklardan detaylar LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık...
13.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:03
Heykel etrafında toplanmıs kalabalıktan detaylar
Boynuna zincir geçirmiş vatandaşın polisle konuşması
Koruma altına alınmış heykellerden detaylar
Gruptan bazı vatandaşların heykel önünde selam vermesi
Güvenlik önlemi alınmış sokaklardan detaylar LONDRA - Aşırı sağcı gruplar ırkçılık karşıtı gösterilerde milli anıtların hedef alınmasına tepki olarak Churchill heykeli etrafında toplanmaya başladı.
Kaynak: AA