Aşırı klorlu havuzlarda kadınlara "enfeksiyon" uyarısı
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Aşırı klorlu havuzlarda kadınlara "enfeksiyon" uyarısı

Aşırı klorlu havuzlarda kadınlara 'enfeksiyon' uyarısı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Sağlık

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gültekin Koçun, ortak kullanım alanı olan aşırı klorlu havuzların kadınlarda vajinal enfeksiyonlara yol açtığını bildirdi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gültekin Koçun, ortak kullanım alanı olan aşırı klorlu havuzların kadınlarda vajinal enfeksiyonlara yol açtığını bildirdi.

Koçun, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde birçok insanın serinlemek için havuzları tercih ettiğini belirtti.

Ortak kullanım alanına sahip kirli veya aşırı klorlu havuzların özellikle kadınlarda ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Koçun, bu yolla bulaşan idrar yolları ve vajinal enfeksiyonlar ile mantar hastalığına dikkati çekti.

Koçun, klorun vajen florasını bozan bir dezenfektan olduğunu hatırlatarak, "Bu madde, vajenin doğal yapısını saran yararlı bakterilerin ölmesine yol açarak mantar gibi diğer organizmaların ortamda üremesine neden olmaktadır. Yani birçok insanın ortak kullanım alanı olan havuzların kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olması da kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Havuz enfeksiyonlarının en önemli belirtisinin vajinal akıntılar olduğunu belirten Koçun, tanının akıntının yapısına ve kültür sonuçlarına bakılarak konulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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