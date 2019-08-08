08.08.2019 03:23

Aşırı kiloları yüzünden kendine küsen adam, bilgisayar başında ölü bulundu

Şahsın sosyal medya üzerinden paylaştığı, "Kendimi dolmalık biber gibi hissediyorum. Bir şekilde hayatıma son vermem ve dünyayı kendimden kurtarmam lazım" sözleri dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da 45 yaşındaki Şevket Rasim Bekdikhan, arkadaşlarının kiraladığı iş yerinde masadaki koltukta oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Aşırı kilolu olan Bekdikhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Kendimi dolmalık biber gibi hissediyorum. Bir şekilde hayatıma son vermem ve dünyayı kendimden kurtarmam lazım", "Kendimden nefret ediyorum, çok çirkinim" yazıları ise dikkat çekti.

Olay, Muratpaşa Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 3. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarının kiraladığı iş yerinde bir süredir yalnız başına yaşayan Şevket Rasim Bekdikhan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Bekdikhan'ın yaşadığı iş yerinin olduğu bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İş yer kapısının kitli olması üzerine bu sefer çilingir çağrıldı. Kitli olan kapının açılmasının ardından Bekdikhan, önünde bilgisayarın olduğu masada hareketsiz ve oturur vaziyette bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Bekdikhan'ın öldüğünü tespit etti.

Bekdikhan'ın bir süre önce Alanya'dan Antalya'ya geldiği ve yaklaşık 2 aydır işsiz olduğu öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Aşırı kiloları yüzünden nefes darlığı çektiği belirtilen Bekdikhan'ın, tatlı yemeyi çok sevdiği ve bilgisayar başında uzun süre vakit geçirdiği öğrenildi. Yine Bekdikhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarsa dikkat çekti. Bekdikhan, 2017 yılında "Alanya'da devlet hastanesine gidecek yerim olmadığından sığındım. Cesaretsizliğimden bu işe yaramaz hayatımı sonlandıramıyorum bile" ve "Kendimi dolmalık biber gibi hissediyorum içim boş atlayabileceğim uçurumlar uzak bende oldukça üşengecim ama bir şekilde hayatıma son vermem ve dünyayı kendimden kurtarmam lazım" ile "Kendimden nefret ediyorum, çok çirkinim" sözleri dikkat çekti.

Bedikhan'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA