Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı
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Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı

Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

ANKARA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, 2 araçla çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

ANKARA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, 2 araçla çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ankara-Kırıkkale kara yolunun 20'nci kilometresinde, Mamak Lalahan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 LA 0295 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip, 06 SNR 02 ve 26 BL 472 plakalı araçlarla çarpıştı. Kazada 3 araçtaki 6 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı
Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı
Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı
Aşırı hızla karşı şeride geçen otomobil, 2 araçla çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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