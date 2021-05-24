Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı Hurda yığınına dönen otomobilden iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı Bayrampaşa'da aşırı hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışığına daha sonrada ağaca çarparak durabildi.

Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı

Hurda yığınına dönen otomobilden iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da aşırı hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışığına daha sonrada ağaca çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan domateslerinde kazanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.

Kaza saat 05.15'te Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Yel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Özbaş idaresinde olduğu öğrenilen 61 ED 179 plakalı otomobil hal istikametinden Gaziosmanpaşa'ya seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışığına ardından ağaca çarparak durabildi.

Otomobil hurda yığınına döndü

Çarpmanın etkisiyle otomobilde kasalı şekilde olan domatesler yola savruldu. Sürücü olduğu öğrenilen Yunus Özbaş ve arkadaşı Özkan Umut ise otomobil içinde yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü ve arkadaşını otomobil içerisinden çıkardı. Yaralanan sürücü ve arkadaşı sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığını öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı
Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı
Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı
Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Sedat Peker Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:27:31. #1.13#

title