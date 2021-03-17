Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
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Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

17.03.2021 01:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:14

Kırıkkale'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp savruldu.

Kırıkkale'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp savruldu. Ekipler, ölümden dönen sürücüyü araçtan kurtarmak için zamanla yarıştı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 06 AK 2238 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Aşırı hız nedeniyle yaklaşık 50 metre savrulan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler zamanla yarıştı

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekipler, makas yardımıyla sıkışan otomobil kapısını kesip, ağır yaralanan sürücüyü sedye ile ambulansa taşıdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ramazan U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin yanma veya patlama riskine karşı tedbir aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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