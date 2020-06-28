Aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasiste kontrolünü kaybedip kaza yaptı
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Aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasiste kontrolünü kaybedip kaza yaptı

Esenyurt'ta aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü, kasiste kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasiste kontrolünü kaybedip kaza yaptı
28.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:00

Esenyurt'ta aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü, kasiste kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası kanlar içinde kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, hızla giderken kasiste kontrolünü kaybederek, motosikletten savrulup yol ortasına düştü. Olayı gören vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan sürücüye yardımcı olurken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayak ve boyun kısmında kas zedelenmesi bulunan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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