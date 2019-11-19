Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.
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Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

19.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:26
Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor... Yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarında

'ta kamyonetin çarptığı tanker devrildi

'da taksi aniden yola çıkan traktörü hurdaya çevirdi

Muş'ta hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi

'da sürücü durduramadığı tır ile Işıklarda bekleyen araçları biçti

YURT - TOPLU - Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen kazaların bir bölümünü paylaştı. Yayınlanan kaza görüntüleri dehşete düşürürken, kazaların genel sebebinin ise yine aşırı hız ve kural ihlalleri olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.
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