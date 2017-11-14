Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. O anlar mobese kameralarında

Dikkatsiz sürücülerin kazaları anbean kaydedildi



SİİRT - Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı Kasım ayında kent genelinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları ile ilgili görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliklerinden dolayı yaşanan kazaların saniye saniye kameralara yansıdığı görüldü.

Vatandaşların karşılaşabileceği kazara karşı bilinçli olmaları amacıyla il emniyet müdürlüğü tarafından basına servis edilen görüntülerde, şehrin ana cadde ve kavşaklarında gece ve gündüz yaşanan kazalar yer alıyor. Çeşitli açılardaki MOBESSE kameralarına takılan kazalarda, sürücü ve yayaların dikkatsizliği, kontrolsüz dönüşlerin neden olduğu kaza görüntüleri dikkat çekti.

(MND-AKK-Y)