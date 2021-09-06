Kaza yapan otomobilin sürücüsü sıkıştığı koltukta kurtarılmayı bekledi

Kaza yapan otomobilin sürücüsü sıkıştığı koltukta kurtarılmayı bekledi Aydın yaklaşık 18 ay sonra trafikte en yoğun ve en sıkıntılı günlerden birini yaşadı.