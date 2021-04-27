Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
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Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprüye çarptı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprüye çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesine bağlı Kanalboyu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde terminale doğru seyir halinde olan Fatih Y., 16 AFE 787 plakalı araç ile aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüye vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Araçta bulunan sürücü Fatih Y., Metin Ç., ve Burak Y., olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yaralanan 3 kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı
Aşırı hız sonucu köprüye vurdu: 3 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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