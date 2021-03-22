Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

22.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:45
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de aşırı hız sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de aşırı hız sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Keskin Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa istikametine giden H.M.T.'nin kullandığı 32 BA 307 plakalı Fiat marka otomobil, Keskin Mahallesi kavşağında aşırı hızdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün virajı alamayarak aracıyla kaldırıma çarpması sonucu takla atan araç, yol kenarında ters halde durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü H.M.T. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülerek yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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