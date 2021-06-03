Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
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Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir sürücü, aşırı hız nedeni ile önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

Diyarbakır'da bir sürücü, aşırı hız nedeni ile önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü, hurdaya dönen araçtan sağ kurtarıldı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşakta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün gece saatlerinde aşırı hız yaptığı Citroen marka otomobil, tıra arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, hurdaya dönen aracın içinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu - Haberler
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