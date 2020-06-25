Aşırı doz eroinden öldü ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, odasında ölü bulunan Fatih D.'nin (35), aşırı doz eroin aldığı belirlendi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, odasında ölü bulunan Fatih D.'nin (35), aşırı doz eroin aldığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçeyaka Mahallesi 746 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Kahvaltıya çağırmak için Fatih D.'nin odasına giren yakınları, hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatih D.'nin, aşırı doz eroin nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA