Aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı.

Kızıltepe ilçesinin köklü ailelerinden Cebrail Dinler'in oğlu Seyithan Dinler ve damadın amcası Hasan Dinler'in kızı Fatma Dinler aşiret düğünü ile dünya evine girdi. Düğüne, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şehmus Dinçer ve Cengiz Demirkaya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer'in şahitlik yaptığı düğüne yaklaşık 4 bin kişi çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Davetlilere 1 ton kavurma dağıtıldı

Yemekli düzenlenen düğünde misafirlere yaklaşık 1 ton kavurma ikram edilirken, geline takılan ve kilolarca ağırlığında olan Mardin yöresine özgü kemerler, telkari el işlemesi altınlar bilezik ve kolyeler dikkat çekti.

Gelin ve damadın evlilik cüzdanlarını veren Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman çifte mutluluklar dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi beş çocuk yapınız ve huzurlu mutlu vatanına milletine hayırlı evlatlar yetiştiriniz" dedi.

Vali Yaman'ın eşi avukat Gülseren Yaman gelin ve damadın akrabaları ile hatıra resmi çektirirken gelin ve damat düğün dansı ile eğlencelerine devam etti.

Kaynak: İHA