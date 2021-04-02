Aşınlanma oranları umutları yeşertti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşınlanma oranları umutları yeşertti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aşınlanma oranları umutları yeşertti

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 60,68 ile İsrail'de olduğu görüldü.

'Türkiye'de salgını bitirecek' yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı
Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor
Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 60,68 ile İsrail'de olduğu görüldü. Türkiye'de ise bu oran yüzde 10,66'ya yükseldi.

Ajans Press'in, Our World in Data verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin en az bir doz aşı alan popülasyon payı belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 60,68 ile İsrail'de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 45,88 ile İngiltere, üçüncü sıraya yüzde 35,59 ile Şili, dördüncü sıraya yüzde 30,02 ile Bahreyn, beşinci sıraya da yüzde 29,18 ile de ABD'nin yerleştiği kaydedildi. Türkiye'de ise bu oran yüzde 10,66 olarak belirlendi. 1 ay önce kıyaslandığında Türkiye'deki oran sadece 5,9 olarak görüldü.

EN ÇOK KONUŞULAN AŞILAR

Medya takip kurumu Ajans Press, COVID-19 aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl aşıyla alakalı basına 47 bin 819 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, Çin aşısı CoronaVac'ın ardından Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısı da oldukça konuşuldu. CoronaVac bu yıl 3 bin 779 habere konu olurken, BioNTech 5 bin 779 haberle önde yer aldı. Astra Zeneca aşısı 4 bin 193 haber, Rus aşısı Sputnik ise bin 87 haberle medyada yer almayı başardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aşınlanma oranları umutları yeşertti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:15:33. #1.15#
title