'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'
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'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'ANKARA'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, vitaminlerin, aşının bağışıklık sistemini harekete geçirmesine yardımcı olabildiğini belirtip, "Aşının etkinliğini aldığımız vitaminler ve beslenme şeklimiz değiştirebilir,...

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'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'

ANKARA'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, vitaminlerin, aşının bağışıklık sistemini harekete geçirmesine yardımcı olabildiğini belirtip, "Aşının etkinliğini aldığımız vitaminler ve beslenme şeklimiz değiştirebilir, artırabilir" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Covid-19 aşısı olan kişilerin en çok 'Takviye vitamin alıyorum, keseyim mi?', 'Kullandığım ilaçları keseyim mi?' gibi sorular sorduğunu söyledi. Uzm. Dr. Taşkınoğlu, "Aslında aşılanan kişilerin bazı ilaçları kesmesini istiyoruz; ama bunu mutlaka doktorlarına danışarak yapmalarını istiyoruz. Çünkü bizim aşıdan alacağımız etkiyi bazı ilaçlar azaltsa bile aslında hastalığınızı ciddi aktive edebilecek bir ilaç kesimini de istemiyoruz. Vitaminleri kesmenizi değil tam tersi devam etmenizi isteyeceğiz. Çünkü vitaminler aşının bağışıklık sistemini harekete geçirmesine yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemi D, C, E, A vitaminleri, selenyum, çinko gibi mineraller ile beslenen bir sistemdir. Günlük yaşamımızda besinlerle almamız gereken vitaminler bunlar; ama bazen besinlerle alamadığımızda dışarıdan takviyeye de ihtiyacımız olabilir. Bunu ancak kan tetkikleri ile anlayabiliriz" diye konuştu.

'D VE E VİTAMİNİ TAKVİYESİ ÖNEMLİ'

Uzm. Dr. Taşkınoğlu, 65 yaş üstü kişilerde beslenme ve immün sistemleri zayıfladığı için aşıdan beklenen etkinin alınmadığını belirterek, yaşlılarda D ve E vitaminin önemli olduğunu söyledi. Taşkınoğlu, "Bununla ilgili çalışmalar var. D vitamini ile ilgili geniş çaplı birkaç tane çalışmanın bir araya getirildiği bir çalışma var. Orada D vitamini alan ve D vitamini eksikliği olan kişilerde aşı cevabı bakılmış ve D vitamini eksikliği olanlarda influenza grip aşısına karşı cevabın zayıfladığı gözükmüş ve korunamadıkları gözükmüş. Influenza aşısı ile şu an kullandığımız Covid aşısı Sinovac aynı şekilde çalışan aşılar. Öyle olunca benzer bir durum söz konusu olabilir. Covid aşısında da D vitamini eksikliği olan kişilerde daha az immün cevap görüyor olabiliriz. O yüzden de buna dikkat etmemiz gerekiyor. E vitaminiyle ilgili yapılan başka bir çalışmada; E vitamini belli düzeylerde verilen hastalarda tetanos aşısında ve hepatit B aşısında nasıl bir tepki verdiklerini görmüşler ve E vitamini eksikliği olan kişilerde tetanos aşısına ve hepatit B aşısına karşı antikorların az geliştiği gözlenmiş. O yüzden E vitamini takviyesinin de önemli olduğunun altı çizilmiş. Aşının etkinliğini aldığımız vitaminler ve beslenme şeklimiz değiştirebilir, artırabilir" dedi.

'DOKTORUNUZLA BİRLİKTE KARAR VERİN'

Dr. Taşkınoğlu, vitamin takviyelerinin hepsine mutlaka doktorla birlikte karar vermek gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü sizin takviyeye ihtiyacınız olmayabilir, eksikliğiniz olmayabilir ve vitaminlerin fazlası da zararlıdır, zarar verebilir birikebilir vücudunuzda o yüzden mutlaka bunlara doktorunuzla birlikte gerçekten ihtiyacınız olduğuna karar vererek başlamanız ve devam etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

'HİÇBİR VİTAMİN COVİD ENFEKSİYONUNU TEDAVİ EDEMEZ'

Uzm. Dr. Taşkınoğlu, beslenme ile ilgili ise "Günde 5 öğün meyve ya da sebze yiyen yaşlılarla günde 2 öğün meyve ya da sebze yiyen yaşlılar kıyaslandığında bağışıklık sisteminin 5 öğün yiyenlerde daha iyi çalıştığı ve yine aşıya yanıtın daha iyi olduğu gözlenmiş. Yani meyve ve sebze ağırlıklı, vitamin ağırlıklı beslenme, sizin bağışıklık sisteminize yardımcı olacak destekleyecek ve aşıya olan cevabınızı da artıracaktır. Son zamanlarda Covid için evde yapılan vitamin karışımları ile tedavi yapıldığı haberlerini de duyuyoruz. Şu noktanın altını çizmek istiyorum; hiçbir vitamin ya da hiçbir karışım Covid enfeksiyonunu tedavi edemez. Belki bağışıklık sistemini destekleyen bir şeyler almanız size yardımcı olabilir; ama Covid enfeksiyonunu tedavi etmek için hiçbir şekilde hiçbir vitamin ya da karışım kullanılamaz" dedi.

'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'
'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'
'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'
'Aşının etkinliğini vitaminler ve beslenme şekli artırabilir'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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