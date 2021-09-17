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"Aşımızı Olalım, Tedbirlere Uyalım"

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Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan belediye personelleri ve ailelerine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunup, Tedavi Destek Paketlerini emanet ediyorlar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla koronavirüs testleri pozitif çıkan personelleri tedavi süreçlerinde yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2020 yılında başlattığı 'Tedavi Destek Paketi' projesi kapsamında ev ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyesinde birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aydın Savaş, " Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla koronavirüs testleri pozitif çıkan mesai arkadaşlarımızı ve aile mensuplarını sosyal mesafe kuralları altında evlerinde ziyaret ederek içerisinde maske ve dezenfektan setinin yanı sıra bal, bitki çayı ve kuruyemişin olduğu Tedavi Destek Paketlerimizi teslim ediyoruz. İlçemizin kalkınması ve büyümesi adına belirlenen çalışmaların hayata geçme noktasında büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Rabbim hem personellerimize hem de diğer tüm hastalarımıza acil şifalar nasip etsin. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle ricamız; son dönemlerde kentimizde ne yazık ki vaka sayılarında artış oldu, bunun önüne geçmek içinde tedbirlere üst seviyede uyalım ve aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyarsak bu zor dönemleri hep birlikte atlatırız." diye konuştu.

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Haber: 'Aşımızı Olalım, Tedbirlere Uyalım' - Haberler
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