ASİMED Başkanı Eğilmez: "Osmanlı Devleti'nin Libya'ya gitme sebepleri ile Türkiye Cumhuriyeti...
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ASİMED Başkanı Eğilmez: "Osmanlı Devleti'nin Libya'ya gitme sebepleri ile Türkiye Cumhuriyeti...

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, Osmanlı Devleti'nin zamanında Libya'ya gitme sebepleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada bulunma nedenlerinin neredeyse örtüşür durumda olduğunu söyledi.

ASİMED Başkanı Eğilmez:
13.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:39

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, Osmanlı Devleti'nin zamanında Libya'ya gitme sebepleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada bulunma nedenlerinin neredeyse örtüşür durumda olduğunu söyledi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Libya'daki süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Libya'nın kapladığı alan bakımından Afrika'nın dördüncü büyük ülkesi olduğunu belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Libya'nın son dönemde ekonomisi ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına döndü. Libya'da petrol yanında doğal gaz üretimi de yapılmaya başlandı. Hem stratejik konumu, hem sahip olduğu yer altı kaynakları Libya'yı tarih boyunca bir hedef haline getirmiştir. 19. yüzyılla birlikte Avrupalı devletler sömürü bölgesi olarak görmüşlerdir. Osmanlı Devleti'nin Libya'ya gitme sebepleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada bulunma nedenleri neredeyse örtüşür durumda. Türklerin bu bölgeye olan ilgisi 16. Yüzyıldan itibaren Mağrib denilen Kuzey Afrika bölgesi Osmanlı Devleti'nin daha çok ilgisini çekmeye başlıyor. Bu tarihten itibaren bölgede Türk nüfusu artmaya başlıyor. 1551 yılında Turgut Reis, Libya'nın merkezi olan Trablusgarp'ı ele geçiriyor. Orada Türk yerleşimlerinin arttığını görüyoruz. Türk yerleşimlerinin ilk etabı askeri amaçlı oluyor. Osmanlı Devleti, bölgeye aralıklarla asker göndermeye başlıyor ve bu askerler Batı Anadolu diyebileceğimiz bölgeden. Askerler buradaki kadınlarla evleniyorlar ve böylelikle nüfus artışı oluyor. Zamanla bu nüfus çoğalınca Libya bölgesindeki 'Kuloğulları' adı veriliyor. Libya aşiret bölgesi ve bugün bile 13 aşiret kendilerini Kuloğlu olarak tanımlıyorlar. Bunlarla beraber bölgeye Türk İslam kültürü çerçevesindeki değerler girince bölge halkı kısa bir süre içerisinde özgür ve adaletli bir yapıya kavuşuyor. Dolayısıyla çok memnun bir hayat yaşamaya başlıyorlar buda Türklere olan sempatinin artmasına neden oluyor. 1550'den itibaren Türkler artık bölgede ciddi anlamda söz sahibi oluyorlar" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman halkın çıkarlarını korumak için Libya'da"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Libya'da olması için birçok nedenin olduğunu vurgulayan Eğilmez, "Birleşmiş Milletlerin meşru olarak kabul etmiş olduğu bir Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Küresel güçlerin paralı askerlerle oradaki insanları katledip ki son zamanlar da gördük çıkan toplu mezarları. Onları lehine çalışacak bir sitemi engellemek için orada. Osmanlı gibi mazlum insanların, Müslüman halkın çıkarlarını korumak için orada. Çok ciddi bir Türk nüfusu da bulunuyor o bölgede. 1947'de Libya'nın bağımsızlığında da Türkler çok önemli rol oynamıştır. Kuloğulları bir parti kuruyorlar 1947 yılında ve Trablusgarp'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasını teklif ediyorlar. 1951 yılında Libya bağımsızlığını kazanınca başa gelen Kral İdris, Başbakanı ve çok önemli adamlarını Türkler arasından seçiyor. Bugün Libya Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanının 2014 yılında yaptığı açıklamada Libya toplam nüfusunun yüzde 15'ini Türklerin oluşturduğunu söylüyor. 2019 yılındaki araştırmalarda Libya nüfusunun yüzde 25'inin Türk olduğu bu sayınında yaklaşık 1.5 milyona dayandığını görüyoruz. Günümüze baktığımız zamanda Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlar Konseyi başındaki Fayiz es-Serrac'ın Manisa asıllı bir aileden geldiğini görüyoruz. Baba Serrac'ın 1954 yılında Manisa'daki ailesini ziyaret ettiğini görüyoruz. İçişleri Bakanı da Türk asıllı" diye konuştu.

"Türk soydaşların olduğu yerde Türkiye olmalı"

Hem stratejik açıdan, hem bölge insanının bölgedeki Müslümanların muhafaza edilmesi açısından, bölgedeki mazlumların korunması açısından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada bulunması çok önemli olduğunu ifade eden Eğilmez, "Bununla birlikte bölgenin yüzde 25'inin Türk olduğu bir yerde de Rusya, Fransa, İtalya, Orta Doğu'nun bir kanser tümörü olarak nitelendirdiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri olmamalı. Türkiye olmalı, tarih geçmişi anlatıyor ama tarihin çok önemli bir faktörü de ileriye ayna tutmasıdır. Bizde bu aynaya bakınca bölgede çok sevildiğimizi, bölgede soydaşlarımızın olduğunu ve bu başarılı siyasetin devam etmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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