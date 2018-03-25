Asimder'den Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Üniversite öğrencileri ile toplantıya giren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Viktorovich Lavrov'a öğrencilerden biri soy kökünün ona işinde yardımcı olup olmadığını sorunca Bakanın "Ben aslen Gürcü'yüm, babam Tiflis'ten, ancak kanım asıl Ermeni kanıdır" sözlerine tepki gösterdi.

Bakanın kendini ne kadar Rus kabul etse de, onun baba soyadının Kelenterov olduğuna değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Mart 2004 yılından beri Rusya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Lavrov sayesinde Rusya Dışişleri Bakanlığının üst düzey yöneticileri ile diğer ülkelerde görev alan Büyükelçiler ve Başkonsoloslar çoğu Ermeni asıllıdır. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermeni asıllıların ellerindedir. Rusya İran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan Ermeni asıllıdır. Rusya Dışişleri Bakanlığı tüm kritik ülkelere Ermeni asıllı ya diplomat veya çalışanları atamıştır. Rusya Tahran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan Lübnan'da yaşayan faşist Ermenilerin koordinatörlüğü yanı sıra Suriye'de yaşayan ama savaştan dolayı kaçan Ermenileri işgal edilmiş Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'a getirip yerleştiren İran ile bu konuyu görüşen razı edende Dzhagrayan'dır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin bile bu kadar gergin oluşunun başlıca sebebi Lavrov ve onun getirdiği Ermeni asıllı Rus diplomatladır. Dağlık Karabağ'da PKK-PEJAK terör örgütünün yerleşmesi ve eğitim kampları kurmalarını organize eden Rusya Tahran Büyükelçisi Dzhagaryan'dır. Bölgede terörün veya gerginliğin bitmesi için Rusya Devlet başkanı Putin'in Rusya Dışişleri içerisine yuvalanmış olan Ermeni asıllı başta Lavrov ve onun desteklediği bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. Ayrıca öğrencilere yapmış olduğu açıklamadan dolayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Viktorovich Lavrov'u Asimder Genel Merkezi olarak şiddetle kınıyoruz" dedi. - IĞDIR