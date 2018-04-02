Asimder Başkanı Gülbey, Vali Yardımcısı Koçak'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri ile beraber Iğdır Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'ı ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, derneklerinin 1915-1920 yıllarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamlarla Azerbaycan Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni devlet askerlerinin yaptığı katliamları içeren fotoğraf sergilerini çeşitli şehirlerde açtıklarını ve halkı Ermeni lobisi yalanlarına karşı bilgilendirdiklerini belirtti.

Gülbey, "1. Dünya savaşı döneminde 1915-1920 yıllarında bölgemizde Ermeni çeteleri katliam yapmışlardır. Şehrimizde her evde bu katliamları içeren olaylar nesilden nesillere anlatılmaktadır. Biz Asimder olarak yaşanmış gerçek tarihi her platformda anlatacağız. Şehrimize sınır olan Ermenistan'la ilişkilerimizin düzelmesi için 1915 yılı yalanlarından vazgeçip, sınırlarımızı tanımalıdır. Özellikle Ağrı Dağı'nı paralarında ve bazı resmi evraklarında sembol olarak kullanmaktan vazgeçmedikçe, sınırlarımızın da açılmasını istemiyoruz. Sizin nezdinizde Valiliğimizden de isteğimiz devlet politikamız olan sözde Ermeni olayları hakkında teşkilatımızın desteklenmesidir. Ayrıca yeni görevinizin de hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Iğdır Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak ise, "Asimder'in çalışmalarını başarılı buluyorum. Uluslararası faaliyet gösteren bir teşkilatın özellikle genel merkezinin şehrimizde oluşu çok önemlidir. Sözde Ermeni meselesinde devletimizin tutumu da söylemi de bellidir. Bizde Valilik olarak faaliyetlerinize bu politikamız çerçevesinde yardımcı olmaya hazırız. Ziyaretiniz şahsımı mutlu ve memnun etmiştir" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak'a Türk-Azerbaycan ve dernek logosunun bulunduğu masa bayrakları ile Ermeni çetelerin bölgede yaptıkları katliamları içeren tarih kitapları hediye etti. - IĞDIR