Asimder Başkanı Gülbey İş Adamı Yavcin'i Ziyaret Etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır'lı iş adamı Muharrem Yavcin'i ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.



Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, ticaretin bir şehrin atar damarı olduğunu ve özellikle gen iş adamlarının buna öncülük etmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Gülbey, "Bu şehri ayakta tutan, huzur seviyesinin üst düzeyde olmasının etkenlerinden biride ekonomidir. Ekonomiye ve ticarete ırkçılığın bulaştırılması toplumu sıkıntıya sokar ve yanlışların doğmasına sebebiyet verir. Irkçılık yapan ve zihniyete hizmet eden kuruluşların hepsinin yok olduğunu ama toplumu sahiplenen iş adamları ise halen sektöründe gücüne güç katmıştır. Sizin gibi girişimci genç iş adamlarımızdan isteğimiz şehrimize sahip çıkmanızdır. Yeni kurmuş olduğunuz işinizde başarılar dileriz" dedi.



Iğdır'lı Genç İş adamı Muharrem Yavcin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ticareti siyasi bir hareketin parçası haline getirip onun üzerinden toplumu ayırmak kadar tehlikeli ve yanlış bir şey yoktur. Genç iş adamı olarak Iğdır için çok önemli projelerimiz var. Azerbaycan, İran ve Türkiye üçgeninde bulunan şehrimize yatırımlar yapmak ve sınır ticareti ile işsizlik çözümü konusunda bölge insanımıza destek vererek üreten bir toplum yaratmak istemekteyiz. Bizce topluma ulaşabilmemiz konusunda Asimder'in de iş dünyasına yapmış olduğu bu ziyaretler çok önemlidir" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdırlı Genç İş adamı Muharrem Yavcin'e Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayraklarını hediye etti. - IĞDIR