Asimder Başkanı Gülbey: "Ermeni Patrik adayları ajan olabilirler"

09.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:17

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye Ermeni Cemaati Patrikliğine aday olan yurtdışında görev yapan ruhanilerin, görev yaptıkları ülkelerin istihbarat birimlerinin etkisinde olabileceğini ve Türkiye'de Patrik seçilirlerse Ermeni Cemaatini o istihbarat birimlerinin güdümünde yöneteceklerini ve Türkiye'de huzursuzluğa yol açıp, birlikte korudukları ülke huzuruna zarar vereceklerini iddia etti.



İçişleri Bakanlığının patrik seçimi süreci için yayınladığı talimatname ile yurtdışında görev yapan Türkiye doğumlu Ermeni ruhanilerin adaylıklarının kısıtlamasının çok doğru bir karar olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Bakanlığın yayınladığı talimatnameye Ermeni patrikliği seçim işlerini yürüten Müteşebbis Heyetinin talimatnameye itiraz etmeme kararı almasına rağmen, dışarıdan ermeni toplumundan sivil bir grubun süreci ve yürütmeyi durdurmak için dava açmaları da manidardır. Türkiye Ermeni Vakıflarına kayıtlı iştahları kabartan Vakıf taşımazları ve iş hanları bulunmaktadır. Türkiye'deki Ermeni gazetesi AGOS'un da yıllardır yönetimini ele geçirmek için mücadele verdiği Üç Heron Vakfıdır. Taşınmaz ve kira bedellerinin yüksek oluşu İstanbul'da bulunan 50 adet Ermeni vakıflarını yönetmek için Türkiye Ermeni Cemaati patriği olmak önem arz etmektedir" dedi.



Türkiye Ermeni Cemaatinin yönetimi yurtdışında yaşayan Patrik adaylarına teslim edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Gülbey, "Türkiye doğumlu olsalar bile Türkiye'de yaşamıyorsa Patrik adayı da olmamalıdırlar. Kim hangi ülkede yaşıyor ve din adamlığı görevini yürütüyorsa o ülkede patrik adayı olmalıdır. Türkiye doğumlu olup ve Türkiye'de yaşayanların adaylıkları kabul edilmelidir. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı talimatnamedeki maddelerden bir adım bile geri atmamalıdır. ASİMDER Genel Merkezi olarak yayınlanan talimatnamenin altına imza atıyoruz ve destekliyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA