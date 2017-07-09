Asimder Başarılı Stk Ödülü'ne Aday Gösterildi

ASİMDER Başarılı STK Ödülü'ne aday gösterildi



İSTANBUL - TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı, Dev Türk Kurultayı sonrasında düzenlediği '7 Yıldız Başarı Ödülleri'nde' Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği'ni Başarılı STK kategorisinde aday gösterdi. Adayların tanıtımı Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı, 7 bağımsız Türk devletlerinden vakıf temsilcilerin katıldığı Dev Türk Kurultayı sonrasında düzenlediği '7 Yıldız Başarı Ödülleri'nde' ASİMDER'i Başarılı STK kategorisinde aday gösterdi. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde ödüller için adayların tanıtımına katılan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yaptıkları çalışmalar ve kurultaya katılım amaçları konusunda bilgiler verdi.

Kurultay'a katılım amaçlarını dile getiren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Kurultay, 7 Türk cumhuriyetlerinin birlikte olması, birlikte hareket etmesi, bunların birlikteliği nasıl sağlanabilir, bu konu üzerinde. Bu kurultay içinde bazı komisyonlar ve bazı masalar kuruldu. Bu konu ile ilgili bazı STK'ların, bilim adamı, akademisyenlerin fikirleri alınsın diye kurultay gerçekleşti. Bizler bu kurultayda yer alan STK'lardan biriyiz. 1915 meselesi ile ilgili sözde soykırım ile alakalı, Azerbaycan Karabağ bölgesi, diğer Türk cumhuriyetlerin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiren dernek ve teşkilat olarak buraya davetli olarak katıldık. Burada bulunmamızın amacı Türk devletlerinin sıkıntılarını nasıl giderileceği, çözüm acaba birliktelikten mi yoksa bunun dışında başka çözüm noktaları bulanabilir mi? Bu konudaki fikirlerimiz anlatmak için burada bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

2002 yılında kurulan bir dernek oldukları belirten Gülbey, "Amacımız, 1915 meselesi ve Karabağ konusunda gündem oluşturmak, bu konuda haklılığımız ortaya koymak ve konuda çalışma yaparak insanlarımızı aydınlatmak. Çünkü 1915 sözde soykırım meselesinde özellikle Avrupa Türkiye'yi, Ermeni Lobisi'nin yaptığı çalışmalarla suçlu bulmakta ve Türkiye'yi bazı haksız konularda suçlamakta. Biz, dernek olarak bu konuda çalışmalar yaparak; bu konuda haksızlığa uğrayan biziz, katliamlar uğrayan biziz, bu topraklarda bütün sıkıntıları çeken biziz diye paneller ve konferanslar yaparak kendimiz anlatma peşindeyiz. 8 tane ilde temsilciliğimiz, 4 bölge başkanlığımız var. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Azerbaycan ve İran'da temsilcilerimiz bulunmakta. Uluslararası arenada çalışma yapmaktayız" dedi.

ASİMDER olarak yaptığımız başarılı çalışmalardan dolayı TürkBirDev'in organize ettiği Dev Türk Kurultayı'nda bizlerde başarılı STK'lar arasında aday gösterildik diyen Gülbey, "Yapılan oylamalarda kendi dalında Başarılı STK'lar arasında bir dernek olarak davet edildik. TürkBirDev Eğitim ve Kültür Vakfı'na ve onun içinde bulunan sponsorlara teşekkür ediyoruz. Kendimizi anlatabileceğimiz bu tür kurultay ve toplantılara çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ödül kazanan STK'ların SMS, sosyal medya oylaması ve jürinin değerlendirmesi sonucunda 1 ay içinde açıklanacağı belirtildi.