"Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışması sonuçları açıklandı
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"Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışması sonuçları açıklandı

30.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:13

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen ve 781 ortaokul, 234 lise öğrencisi olmak üzere toplam 1015 öğrencinin katıldığı "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışmasının sonuçları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen ve 781 ortaokul, 234 lise öğrencisi olmak üzere toplam 1015 öğrencinin katıldığı "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışmasının sonuçları açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında KAYMEK gençlik merkezleri, "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" şiir okuma yarışması düzenledi.

Öğrencilerin internet sitesi üzerinden katılım sağladığı yarışmaya 781'i ortaokul 234'ü lise kategorisinde olmak üzere toplam 1015 başvuru yapıldı. Yarışmada milli şairin 52 farklı şiirinden en çok seslendirilen şiirler, Zulmü Alkışlayamam (277), İstiklal Marşı (96), Birlik (87) ve Cenk (84) oldu.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ortaokul kategorisinde birinci Gökalp Müftüoğlu, ikinci Bedriye Malkoç, üçüncü Hasan Bilal Fındıkçı olurken, Efe Batın Alagöz, Feyyaz Eymen Atlı ve Özge Şeref mansiyon ödülü kazandı.

Lise kategorisinde ise birinci Ahmet Talha Polat, ikinci Sevimnaz Karataş, üçüncü Muhammet Düzgün olurken, Abdallah Seyfedin Abdulgefur, Fatma Nur Höbek ve Yusuf Hamza Özmeşe mansiyon ödülü aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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