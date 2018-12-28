Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Muğla Valiliği himayesinde hazırlanan "Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor Projesi" kapsamında, Bodrum ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı etkinlik yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) iş birliğinde hayata geçirilen projenin ilk etkinliği Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 2018 yılı vefa ödülüne layık görülen Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, vefatının 82'nci yıl dönümünde milli şair Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Yılmaz, "Akif, bu milletin duygularına tercüman olmuş, Kurtuluş Mücadelesi'nin içerisinde yer almış, Kurtuluş Mücadelesi'nin umut ve direniş sembolü olmuş, çok önemli yerli ve milli değerimizdir. Değerli üstadımızın anlatılması ve anlaşılması adına bu projede yer alan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize, milli değerlerimizi anlatmalıyız." dedi.

Milli şair Ersoy'un "Bülbül" isimli şiirinin okunduğu ve öğrencilerin proje konusuyla ilgili yaptığı resimlerin sergilendiği program, panelle devam etti.

"Öyle bir şahsiyet ki bir karakter abidesi Mehmet Akif olarak anlatıyoruz"

MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Özdem Köse'nin yönettiği panelde, aynı bölümde öğretim görevlisi Osman Köse ile Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Akın konuşmacı olarak yer aldı.

Zeynep Özdem Köse, projedeki amaçlarının milli şair Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi anlaşılabilmesi, İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünün daha iyi idrak edilmesi, hem Milli Mücadele yıllarının hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun daha iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Osman Köse ise "Öyle bir şahsiyet ki bir karakter abidesi Mehmet Akif olarak anlatıyoruz. Milletlerin tarihinde çok önemli şahsiyetler vardır. Biz onu vatan şairi, İslam şairi, vatan, millet, bayrak gibi çok önemli mesajların içini dolduran bir şahsiyet olarak görüyoruz." dedi.

Öğrencilerden, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine Şiiri'ni yüksek bir tepeye çıkarak ya da boş bir alanda veya bir balkonda yüksek sesle okumalarını isteyen Köse, şunları söyledi:

"Kelimeleri tam çıkaramıyorum, anlamıyorum demeyin. Emin olun Çanakkale Savaşlarını hiçbir eserde, hiçbir kişiden dinlemediğiniz kadar muhteşem dinleyeceksiniz, zevk alacaksınız, duygulanacaksınız. Neden biliyor musunuz? Mehmet Akif Ersoy, bu şiirini Çanakkale Savaşı'nı görmeden yazmıştır. Cepheden almış olduğu telgraflarla, gelen haberlerle, birikimleriyle yazmıştır."

Dr. Ümit Akın da Ersoy'un hayatı, eserleri ve İstiklal Marşı'nın hangi koşullarda yazıldığı konusunda sunum yaptı.

Öğretmenler ve öğrencilerin yoğunlukta olduğu etkinliğe, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Gençlik Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile bazı siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.

Muğla'nın 13 ilçesinde farklı tarihlerdeki etkinlikleri kapsayan projenin son programı, 12 Mart 2019'da MSKÜ'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere Ersoy'un "Safahat" adlı kitabı hediye edilecek.

Kaynak: AA