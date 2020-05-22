Asım Gültekin "Ramazan Sohbetleri"ne konuk oldu
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Asım Gültekin "Ramazan Sohbetleri"ne konuk oldu

Yazar Asım Gültekin, "Ramazan Sohbetleri" programında edebiyat ve şiir meraklılarıyla buluştu.

Asım Gültekin
22.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:41

Yazar Asım Gültekin, "Ramazan Sohbetleri" programında edebiyat ve şiir meraklılarıyla buluştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Instagram hesabında canlı yayınlanan etkinlikte konuşan Gültekin, gerçekleştirmek istediği projeleri ve dergiciliğe bakış açısını anlattı.

Gültekin, daha önce de şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'yla ilgili çok fazla çalışma yaptığını aktararak, "Yine yapmak istiyorum vefat yıl dönümü yaklaşıyor. Zarifoğlu'yla ilgili yapılması gereken, ihmal edilmiş bazı çalışmalar var. Bunun haricinde kitap okuma halkaları kurma anlamında bir hayli çalışma yaptık. Sezai Karakoç, Mesnevi, Hadis okuma halkaları gibi... Yurtlarda bir kısım etkinlikler yaptık, derneklerde yaptığımız çalışmalar oldu." dedi.

"Kıymeti çok fazla bilinmeyen birilerinin konuşmasını sağlamaya gayret ederim"

Herkesin aklına gelen şeyleri yapmaktan ziyade akla gelmeyeni yapmaya gayret gösterdiğini belirten Gültekin, "Herkesin aklına Abdurrahman Arslan'ı konuşturmak gelmeyebilir. Herkesin aklına daha popüler isimleri konuşturmak gelirken ben kıymeti çok fazla bilinmeyen birilerinin konuşmasını sağlamaya, onların daha bilinir olmasını sağlamaya gayret ederim. Kendime böyle bir misyon biçtim." diye konuştu.

Gültekin, entelektüeller arasında kimsenin bir başkasını beğenmediğini söyleyerek, "Ben çoğunu beğenirim. Az çok, namazı varsa, ahlaklı bir insan olmaya çalışıyorsa, bir gayreti varsa ilim, irfan ve sanat alanında ben o insana bayılırım. Çok hürmet ederim." ifadelerini kullandı.

Karamsarlıktan da haz etmediğini dile getiren Gültekin, "Çünkü karamsarlıkta umudun olmadığını düşünüyorum. Benim için en büyük güç her zaman şüphesiz Allah'tır. Allah'a iman eden biri, hiçbir imkanı olmayan bir köydeki 70 yaşında bir dedenin Amerika'dan güçlü olduğuna inanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dergi çıkarmak bir kavgadır, mücadeledir"

Gültekin, dergi çıkarmayı bir devrim gibi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dergi işinde öncelikle yazıların, fikirlerin toplanması meselesi vardır. Bu bana kıymetli görünüyor. Çünkü topladığınız rastgele bir şey değil. Yazabilen insanların yazılarını topluyorsunuz. Kimden yazı alacağınızı seçeceksiniz, herkesten yazı alınmaz. Son derece niteliksiz, sığ şeyler yazabilecek insanlardan yazı almamaya çalıştım ben. Bu bir kavgadır, bir mücadeledir bence. Bu seçkin ve seçici fakat elitist olmayan mücadelemizin hakka çağıran seslerin çoğalması, güçlenmesi gibi bir tarafı var. Bunu televizyonda da yapabilir, gazetede de yapabilir, başka vesilelerle de yapabilir birileri fakat acaba o araçlar bir dergi kadar temiz, nezih kalabilir mi?"

Dergi çıkarılmaya başlanmadan önce de Türkçede "dergi" diye bir kelime olduğunu aktaran Gültekin, "Sofra anlamına geliyormuş sözlüğe bakarsak. Böyle bir kullanımı var. Dergi de bir sofra, bir gönül ziyafeti, mana ziyafeti. Ben dergiyi biraz böyle görüyorum. Bunu hatta bir Halil İbrahim sofrası olarak görebiliriz. Halil İbrahim yeryüzünde tevhidi insanlığa anlatmak için sofrasını açık tutar. Oraya kim gelir kim gelmez çok hesabını yapmaz. Dergi satmış mı batmış mı kazanmış mı ne olmuş ona bakmaz. Ben de biraz bu taraftan bakıyorum dergi işine. Hak sözü söylemeye bir vesile olarak görüyorum." açıklamasını yaptı.

Moderatörlüğünü İbrahim Yarış'ın üstlendiği program yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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