Asım Gültekin Dergicilik Okulu'nun ilk meyvesi "Koyu Muhabbet Dergisi" okurlarla buluştu

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu kapsamında hazırlanan "Koyu Muhabbet Dergisi" yayın hayatına "merhaba" dedi.

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu kapsamında hazırlanan "Koyu Muhabbet Dergisi" yayın hayatına "merhaba" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayınlanan ve tamamı gençler tarafından oluşturulan dergi, "Kalemin Bize Emanet Asım Abi!" sloganıyla yayın hayatında yerini aldı.

Tarihten teknolojiye, hatırattan edebiyata, müzikten sinemaya, güncel haberlerden kültür sanata kadar pek çok başlığın gençlerin kalemiyle okura sunulduğu dergiye Esenler Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Geçen yıl vefat eden yazar ve mütefekkir Asım Gültekin'in adını taşıyan dergicilik okulu kapsamında hazırlanan 80 sayfalık dergide ayrıca "Dergiler Öksüz Kaldı" başlıklı dosya da yer alıyor.

Dosyada Gültekin'in biyografisi, dergicilik faaliyetlerinin hikayesi ve pek çok anı, yazar Yıldız Ramazanoğlu, gazeteci- yazar Mehmet Nuri Yardım ve Gültekin'in öğrencisi Mehmet Güncüm tarafından okurla paylaşılıyor.

Dergide yazar-şair Ahmet Murat Özel ise kendisiyle yapılan söyleşide yazmaya ilgi duyan gençlere önerilerde bulunurken, Rap Nefer'in üyelerinden Ömer Faruk Bozdemir, rap türüne ilgi duyan gençlere tavsiyeler veriyor.

Santur sanatçısı Sedat Anar ile yapılan söyleşi de "Sokak Benim İçin Müthiş Bir Okul Oldu" başlığıyla dergi sayfalarındaki yerini alıyor. Anar, söyleşide müziğe başlama serüvenini ve salgın sürecinde yaptığı çalışmalara değiniyor.

Dergideki "Mini Dosya" bölümünde ise günlük hayatta kullanılan kelimelere ve bu kelimelerin neden kullanıldığına dair ipuçları okurla paylaşılıyor. "İstanbul Sözlüğü" ve "Dilimize Takılanlar" bölümlerinde de kelimeler üzerinden bilinmeyenlere ışık tutuluyor.

Bu sayıda, Sümeyye Arslan "Yol", Sudenur Kozak "Karar Senin Oblomov", Burak Hüseyin Çağlayan "Türkiye'nin Geleceği: Uzay", Mustafa Özkan "Sudan Piramitleri'ni Duymuş Muydunuz?", Hümeyra Şen "Maskenin Ardındakiler", Salih Meriç "Samet Amca Esenler'i Anlatıyor" yazısıyla dergide kendine yer buluyor.

Dergide, Kübranur Seçen, Muhammed Ali'nin hayatını anlatan "Devlere Kafa Tutan Kelebek", Mislina Nur Badem, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde yapılan mücadele konulu "Şeb-i Yelda (En Uzun Gece)", Hasret Ceyhan "Edebiyatçılarımızın Bilinmeyen Yönleri", Şura Nur Akpınar, Pakistan'ın milli şairi ile ilgili "Pakistan'ın Mehmet Akif'i: Muhammet İkbal" başlıklı yazılarını okura sunuyor.

Büşra Karayıl ise "Su Gibi Geçti Vakit, Tutamadık" yazısında Yusuf Temizcan, Ahmet Murat Özel, Selim Tiryakiol, Abdullah Uçar, Tülay Gökçimen, Erol Erdoğan, Mehmet Lütfi Arslan ve İsmail Kılıçarslan gibi isimlerin, dergicilik okulu kapsamında verdikleri derslerden kesitleri dergide kaleme alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı