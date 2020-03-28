Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma
KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1 kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin, Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 kişiden 24'ünde yeni tip koronavirüs 'Covid-19' çıktığı yönünde paylaşım yaptığını belirtti. Asılsıl paylaşım yapan kişi hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA