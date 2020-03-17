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İçişleri Bakanlığı, Ekonomi

Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

17.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:34
Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

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Kaynak: Dunya.com

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