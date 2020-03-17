Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
17.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:34
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com