Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı
Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
17.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:19
Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitesinde provokatif Korona virüs paylaşımında bulunan Zekeriye A. gözaltına alınmış, hastanedeki sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan Zekeriye A. adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA