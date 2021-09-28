ASILSIZ İHBAR VERİP İTFAİYE HAFTASINI KUTLADILAR

EDİRNE (Habermetre) - Edirne'deki bir grup gazeteci, Edirne Belediyesi Protokol Evi'nin yan tarafında yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu. İhbardan kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan İtfaiye Ekipleri hoş bir sürprizle karşılaştı.

İtfaiye ekipleri araçtan inerek, kendilerine sürpriz hazırlayan gazetecilerle buluştu. Gazeteci Gökhan Tuzladan, "Yangın var diye geldiniz. Ama bizler sizin o güzelliğinize güzellik katalım istedik. Allah sizi can kurtarma ile baş başa bırakmasın. Allah kazasız, belasız günler geçirmenizi sağlasın. İyi ki varsınız" ifadelerine kullandı.

Daha sonra İtfaiye ekipleri, kendileri için hazırlanan pastayı keserek, görevlerine geri döndü.

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