Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58

Samsun'un Bafra ilçesinde asılsız ihbar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, 112 çağrı merkezine Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Bafra Belediyesi Fen İşleri Bakım Atölyesi yanında 2 katlı boş binada intihar vakası ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada ihbarın 'asılsız' olduğu anlaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA