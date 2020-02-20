Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi
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Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde asılsız ihbar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58
Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

'un ilçesinde asılsız ihbar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, 112 çağrı merkezine Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Bafra Belediyesi Fen İşleri Bakım Atölyesi yanında 2 katlı boş binada intihar vakası ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada ihbarın 'asılsız' olduğu anlaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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