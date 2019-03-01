Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama

İstanbul DHA - KANAL D, dün akşam yayınlanan Seçim Özel programının ardından paylaşılan bazı asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:

Kanal D'den tüm kamuoyuna;

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Kanal D'de 'Seçim Özel' programına katıldığı yayınla ilgili bazı çevrelerce asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Yayın sırasında arka planda yer alan Fransız sanatçı Laurence Jenkell'in şeker şeklinde üzerinde Türk bayrağı bulunan sanat eseriyle bayrağımıza saygısızlık yapıldığı iddia edilmiştir.

Haksız bir tartışmaya konu edilmeye çalışılan eser sanatçının şeker paketlerini ülke bayraklarından oluşturduğu serisindendir. Sanatçının ülke bayraklı eserleri G20 Zirvesi başta olmak üzere pek çok alanda sergilenmiştir. Sanatçı Jenkell'in Türk bayraklı bonbon şekeri heykeli ise geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Demirören Medya Center'da sergilenmektedir.

Kanal D markası başta olmak üzere bu eser üzerinden Demirören Medya Grubu'na yapılan haksız ve çirkin iddiaları kınıyoruz. Medya grubumuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağına sahip çıkacak; bayrağımıza saygısızlık yapanların karşısında olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla

Kaynak: DHA