Asılsız 'FETÖ'cü' ihbarına 6 yıl hapis

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, oto galeri sahibi Turgut K. hakkında, araç parkı nedeniyle daha önce mahkemelik olduğu, bitişiğindeki iş yerinin sahibi Y.Ö. ve 3 oğlu için FETÖ/PDY üyesi oldukları yönündeki ihbarı asılsız çıkınca dava açıldı. Turgut K.'ye, yargılama sonucu 'iftira' suçundan 4 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Turgut K., 30 Haziran 2016'da, Hasköy Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi'nde iş yerinin önünde, bitişiğindeki iş yerinin sahibi Y.Ö.'nün oğlu A.Ö. ile park nedeniyle kavga etti. Kavganın devamında taraflar, farklı suçlamalarla birbirlerini şikayet etti. Savcılık, Turgut K. hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı. Turgut K. için bu soruşturmalarda takipsizlik kararı verildi.

Ailenin avukatı Nuran Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Ceza Dairesi'ne dilekçe yazarak karara itiraz etti. Özdemir, dilekçesinde, müvekkillerinin asılsız ihbar nedeniyle tüm hayatının altüst olduğunu, S.Ö.'nün 2 yıldan fazla işinden olduğunu, sanığa verilen cezada tüm katılanlar sayısı kadar artırım yapılması gerekirken, aksine takdir indirimi uygulandığını belirtti. Dilekçede eksik ceza uygulandığını belirten Özdemir, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini; bu yönde karar çıkmazsa kararın bozularak Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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