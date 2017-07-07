Asılsız Bomba İhbarının Cezası Onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesince THY'ye ait uçağa kalkış öncesi asılsız bomba ihbarı yapan M.S.G'ye verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onadı.

Asılsız Bomba İhbarının Cezası Onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesince THY'ye ait uçağa kalkış öncesi asılsız bomba ihbarı yapan M.S.G'ye verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onadı.

Kaynak: Dunya.com