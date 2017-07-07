Asılsız Bomba İhbarının Cezası Onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesince THY'ye ait uçağa kalkış öncesi asılsız bomba ihbarı yapan M.S.G'ye verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onadı.
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