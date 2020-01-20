Aşılması gereken bir eşikti ölüm...

20.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:04

Guatemala, Şili ve Brezilya'da trajedilerle yoğrulmuş geçmişler.

Göç etmek, hayatta kalmak ve kendini yuvada hissetmek…

Isabel Allende bu romanında, kış ortasında içlerindeki yenilmez yazı keşfedenlerin beklenmedik ve dokunaklı aşkını anlatıyor.

Gizleyecek ya da rol yapacak hiçbir şeyi olmadan kabul edilmeyi istiyordu; karşısındakini ruhunun derinliklerine kadar tanımak ve onu aynı şekilde kabul etmek istiyordu. Pazar sabahını yatakta birlikte gazeteleri okuyarak geçireceği, sinemada elini tutacağı, aptalca şeylere birlikte güleceği ve farklı fikirler üzerine tartışabileceği birini istiyordu. Kaçamak maceralara duyduğu hevesi geride bırakmıştı.

Kaynak: Bültenler