Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi
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Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi

Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi
Demirören Haber Ajansı / M. Yücel Durak - Haberler | Güncel

SİİRT'te yaşayan ve aşılarını yaptırmış olan 108 yaşındaki Fatım Özdemir, 10 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

SİİRT'te yaşayan ve aşılarını yaptırmış olan 108 yaşındaki Fatım Özdemir, 10 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle başvuran 108 yaşındaki Fatım Özdemir'in testi pozitif çıktı. 10 gün hastanede tedavi gören Özdemir, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Özdemir'i aşı sayesinde taburcu ettiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural, "Hastamız 2 doz Sinovac ve 1 doz da BioNTech aşısı yaptırmış. Hasta tüm yan etkileri göz önünde bulundurularak 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Görüyoruz ki artık bu hastalık aşısızların hastalığı, yaşı ne olursa olsun kardiyak problemi hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz. Bunu da aşıya borçluyuz" dedi. Özdemir, doktor ve personelin nezaretinde alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.


Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi
Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi
Aşılarını olan 108 yaşındaki hasta, koronavirüsü yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / M. Yücel Durak

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