Aşılanmanın yüksek olduğu Trakya'da birçok kişinin maske takmadığı gözleniyor

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da maske kuralına Edirne'de nispeten uyulduğu, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise çok fazla uyulmadığı gözlendi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da maske kuralına Edirne'de nispeten uyulduğu, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise çok fazla uyulmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştığı "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" mesajıyla maske ve mesafe kuralına uyulmadığına dikkati çekti.

Nüfusa göre aşılama oranı en yüksek illerden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da tedbirlerin bazı kişilerce göz ardı edildiği görülüyor.

Mavi kategorideki illerden Edirne aşılama oranında nüfusa oranla Türkiye genelinde 2'nci, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 6'ncı sırada yer alıyor. Salgının devam etmesine rağmen bu illerde hem mesafe hem de maske kuralını ihlal edenlerin varlığı göze çarpıyor.

Edirne'nin kalabalık yerlerinden Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde bazı vatandaşların maske takmaması dikkati çekti. Birçok kişi de maskesini elinde ya da kolunda taşıyor.

Kent sakinlerinden Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, kalabalıktan uzak ortamlarda maske takmadığını ancak insan yoğunluğunun olduğu alanlarda taktığını söyledi.

Kendi önlemlerini aldığını belirten Yıldırım, "3 kere aşı oldum. Ona da güveniyorum. Toplu yerlerden sakınıyorum, girmiyorum." dedi.

Kırklareli'nde de birçok kent sakininin maske takmadığı, bazılarının ise çenesinde ya da burnunun altında taşıdığı görüldü.

Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı gözlendi.

Tekirdağ'da kent sakinlerince genellikle maske takılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkati çekiyor.

Zabıta ekipleri, kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar