Aşılanmak isteyen kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz servis imkanı (1)

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, en ücra köylere kadar giderek aşı için ikna ettikleri vatandaşları ücretsiz hastaneye ulaştırıyor.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, en ücra köylere kadar giderek aşı için ikna ettikleri vatandaşları ücretsiz hastaneye ulaştırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce salgına karşı vatandaşların aşıya kolaylıkla ulaşabilmesi için oluşturulan mobil sağlık ekipleri, zorlu coğrafyaya sahip kırsal bölgelerde yaşayan yöre halkı için seferber oldu.

Bu kapsamda il merkezinde Valilik, ilçelerde de kaymakamlıkların sağladığı ücretsiz araç desteğiyle günün ilk ışıklarıyla ekipmanlarını alarak yola koyulan sağlık ekipleri, zorlu yolları aşıp köylere ulaşıyor.

Aralarında doktor, hemşire, 112 Acil Servis ve Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin de bulunduğu görevliler, önceden diğer ekiplerce ikna edilen vatandaşlarla bir araya gelip aşıda kolaylık sağlanması için internet üzerinden randevu alıyor.

Daha sonra araçlarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelerdeki hastanelere getirilen vatandaşlar, buralarda görevli sağlık ekiplerince aşıları yapıldıktan sonra tekrar köylerine götürülüyor.

Dışarı çıkamayan vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor

Salgınla mücadelede ilk günden bu yana ön cephede yer alan ekipler, yatağa bağımlı oldukları için hastaneye gelemeyenler ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alamayan 85 yaş üzeri vatandaşlar için de ayrı bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, ambulans eşliğinde gittikleri köylerde, evlerinde aşı yaptıkları vatandaşlara devletin şefkat elini uzatıp dualarını alıyor.

İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, AA muhabirine, Valilik desteğiyle kentte aşı oranını artırmak amacıyla oluşturdukları ekiplerin çalışmalara ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Ramazan ve bayram süresince de aşılama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Daharlı, şöyle konuştu:

"İlimizde 118 aşı polikliniği kurduk. Aktif olarak günlük 4 bin 500 ve 5 bin civarı aşı yapabilecek potansiyelimiz var. 85 ve 90 yaş üzeri vatandaşları evlerinde aşılanması için mobil sağlık ekipleri oluşturduk. Sağlık ekipleri ambulans eşliğinde aşı çalışmasına çıkarak vatandaşları aşılamaya başladı. BioNTech aşısı geldikten sonra hastanelerimizde hedef nüfusa olan aşı oranımızı artırmak için Sayın Valimiz Osman Varol'un da destekleriyle 32 araçla köylerden vatandaşlarımızı hastanelere getirip aşılarını yaptırıp tekrar evlerine götürüyoruz."

Daharlı, aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana mobil sağlık ekiplerinin canla başla çalıştığını belirterek, CoronaVac aşılarını evlerde 85 yaş üzeri vatandaşlara, BioNTech aşısını da soğuk zincirin kırılmaması için hastanelerde yaptıklarını anlattı.

"Servis imkanıyla aşılama oranı arttı"

Sağlık çalışanlarının kış mevsiminde dondurucu soğuklara rağmen aşı çalışmasını aksatmadığını ifade eden Daharlı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz zorlu bir süreç geçirdi. İyi bir aşı oranına ulaşmış bulunmaktayız. Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ile randevu almayan vatandaşları evlerinde ziyaret edip randevularını oluşturduktan sonra servislere hastanelere taşımaktayız. Nüfusumuzun yüzde 60-70'i kırsalda yaşadığı için diğer illere oranla iş yükümüz daha ağır. Köyler ve kırsalda yaşayan vatandaşlar için oluşturduğumuz servislerle vatandaşları hastanelere getirip aşılamamız, aşı oranımızı artırdı."

Kırsalda yaşayan vatandaşların aşı konusunda biraz çekinceleri olması üzerine sağlık personelinden oluşan aşı ikna timleri kurduklarını dile getiren Daharlı, tüm vatandaşları il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere aşı olmaya davet etti.

Hastanede aşısı yapılan vatandaşlardan Mehmet Emin Koçoğlu ise köylerinin 40 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ve kendilerine bu imkanı sunarak ücretsiz aşı yapan devlete her zaman duacı olduklarını ifade etti.

Yatağa bağımlı olduğundan köyündeki evinde aşısı yapılan Ahmet Bozkurt da "Aşı olduğumuz için çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez