Aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçen Osmaniye'de Vali Yılmazdan vatandaşlara teşekkür Açıklaması

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye geçtiğini belirterek, Osmaniyeli vatandaşlara teşekkür etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye geçtiğini belirterek, Osmaniyeli vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salı pazarındaki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Kovid-19 ile ilgili denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Osmaniye'nin aşılanma oranında güzel bir seviye yakaladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün aşılamada yüzde 75'i yakaladık ve mavi renge geçtik. Bu çok iyi bir başarı. Koronavirüsle mücadelemize güç katacak bir sonuç. Bu anlamda bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürelim, tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdüğümüzde hep iyi sonuçlar aldık. Aşılamada da bu sonucu aldık. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte bu kararlılıkla sürdürelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner