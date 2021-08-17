Aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçen Osmaniye'de Vali Yılmazdan vatandaşlara teşekkür Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçen Osmaniye'de Vali Yılmazdan vatandaşlara teşekkür Açıklaması

Aşılanma oranında 'mavi' kategoriye geçen Osmaniye'de Vali Yılmazdan vatandaşlara teşekkür Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye geçtiğini belirterek, Osmaniyeli vatandaşlara teşekkür etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye geçtiğini belirterek, Osmaniyeli vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salı pazarındaki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Kovid-19 ile ilgili denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Osmaniye'nin aşılanma oranında güzel bir seviye yakaladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün aşılamada yüzde 75'i yakaladık ve mavi renge geçtik. Bu çok iyi bir başarı. Koronavirüsle mücadelemize güç katacak bir sonuç. Bu anlamda bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürelim, tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdüğümüzde hep iyi sonuçlar aldık. Aşılamada da bu sonucu aldık. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte bu kararlılıkla sürdürelim."

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

4. doz aşı olacaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin
4. doz aşı olacaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin
Son Dakika! 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı
Son Dakika! 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Işın Karaca Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçen Osmaniye'de Vali Yılmazdan vatandaşlara teşekkür Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 17:44:01. #1.15#

title