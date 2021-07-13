Aşılanma hızlandı, kurban pazarlarında tokalaşma geri geldi
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Aşılanma hızlandı, kurban pazarlarında tokalaşma geri geldi

Aşılanma hızlandı, kurban pazarlarında tokalaşma geri geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik artıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik artıyor. Satıcılar geçen seneye göre talebin yoğun olduğunu söylerken, pazarın büyük çoğunluğunda kurbanların satıldığını belirtiyor. Koronavirüs aşılanma oranlarının artmasıyla birçok satıcı ve alıcının değnek yerine tokalaşmayı tercih ettiği görüldü.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Avcılar'da kurulan pazardaki hayvanlar alıcılarını beklerken, satıcılar geçen seneye oranla satışların arttığını söylüyor. Aşı olduklarını belirten satıcılar, pazarlık aşamasında ise geçen sene değnek ile anlaşmaya vardıklarını, bu sene ise aşılamanın olumlu sonuçlar vermesiyle tokalaşmaya başladıklarını belirtiyor. Kurban almak isteyen vatandaşların hayvanın fiziğine, yaşına, kapağına ve evraklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen satıcılar, büyükbaş hayvanların ortalama 15 bin lira ile 30 bin lira arasında olduğunu söyledi.

"PAZARIN 3'TE 2'Sİ BİTTİ"

Kurban satıcısı Sebahattin Güngör, 24 hayvanla Samsun'dan geldiğini ifade ederek, "13 tane sattım. Pazarın üçte 2'si bitti. Geçen seneye göre bu sene talep yoğun diyebiliriz. 15 bin lira ile 25 lira arasında bir fiyat aralığımız var. Buraya gelmemiz 15 saat sürdü. Kurban alacak kişiler hayvanın; yaşına, kapağına, fiziğine dikkat etmesi gerekiyor ve hayvan sahibinden bütün evrakları isteyebilirler. Hayvanlarımızın tüm evrak ve tahlilleri yapılıyor" dedi.

Bir diğer kurban satıcısı Emre Söyler ise, bir senedir baktığı hayvanları buradaki alıcılara getirdiğini söyleyerek, "Satışlardan çok memnunum. Satışlar gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Evraklarımızın hepsi tam, ayrıca hayvanlarımıza kan tahlillerini yaptırdığımız için gelirken herhangi bir zorluk çekmedik. Toplamda 81 hayvan getirdim, 37 tanesi satıldı. Fiyatlar 15 bin TL den başlıyor 32 bin TL ye kadar çıkıyor. Tüm her şey yavaş yavaş eski düzene dönüyor. Pandemi döneminde değnek tutarak pazarlık yapıyorduk. Şu anda normalleşmeyle beraber aşılarımızı olunca atalarımızın yaptığı gibi el tutuşarak pazarlıklarımızı sürdürüyoruz. Bazı insanlarda hala bir çekinme korku var ama aşılarımızı olduğumuz için artık biraz daha rahatız" diye konuştu.

Kurban satın alan Sait Çelik satıcılara bol kazançlar dileyerek, "Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Çok şükür anlaşmaya vardık. 24 bin liraya aldık. Satıcı bizim damadımız olduğu için 4 bin lira fazladan verdik, kızımıza da bir çeyiz parası vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş/İHA)

Aşılanma hızlandı, kurban pazarlarında tokalaşma geri geldi
Aşılanma hızlandı, kurban pazarlarında tokalaşma geri geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aşılanma hızlandı, kurban pazarlarında tokalaşma geri geldi - Haberler Ekonomi
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