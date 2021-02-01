Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

01.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:07

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti.

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti. 

Koronavirüse karşı aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken, Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı. Haritada,  Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Buna göre, bugün saat 09.54'ten itibaren toplam 2 milyonu aşkın kişi aşılanırken, İstanbul'da 348 bin 664, Ankara'da 195 bin 464, İzmir'de 128 bin 312 kişi aşılandı. En az aşılanan kişinin ise 1563 ile Bayburt'ta olduğu görüldü. 


Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Deniz Akkaya Jason Statham Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:07:10. #1.14#
title