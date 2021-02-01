Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti.

Koronavirüse karşı aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken, Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı. Haritada, Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Buna göre, bugün saat 09.54'ten itibaren toplam 2 milyonu aşkın kişi aşılanırken, İstanbul'da 348 bin 664, Ankara'da 195 bin 464, İzmir'de 128 bin 312 kişi aşılandı. En az aşılanan kişinin ise 1563 ile Bayburt'ta olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı