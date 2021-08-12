AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da koronavirüs salgınına yönelik sağlık ekiplerinin aşı çalışmaları sürerken, aşılama oranının yüzde 75'e ulaşıp kentin mavi kategoriye girmesi hedefleniyor.

ARDAHAN'da koronavirüs salgınına yönelik sağlık ekiplerinin aşı çalışmaları sürerken, aşılama oranının yüzde 75'e ulaşıp kentin mavi kategoriye girmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre aşılama oranı yüzde 71,5 olan Ardahan'da mavi kategoriye geçebilmek için aşılamaya hız verildi. 24- 30 Temmuz'da illere göre haftalık vaka sayısı yüz bin nüfusta 113,35 olan kentte Vali Hüseyin Öner, koronavirüs denetimleri sırasında aşı olmayan ve ikinci doz aşısını geciktiren vatandaşları ikna ederek aşı çadırlarına gönderdi.

Vali Hüseyin Öner, beraberinde Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile birlikte vatandaşları uyararak esnafa maske dağıttı. Vali Öner, koronavirüsle mücadelede temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkati çekerek, "Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin okula gitmesi için de aşı oldukça önemli" diye konuştu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ
AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ
AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ
AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ
AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AŞILAMAYA HIZ VERİLEN ARDAHAN'DA HEDEF MAVİ KATEGORİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.08.2021 15:01:20. #1.13#

title