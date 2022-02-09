Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu'da "toplumsal bağışıklığa katkı" çağrısı

MARDİN (AA) - Hastane girişi

Hastane içi

Bilgilendirme masası

Kovid 19 servisi

Aşının hazırlanması

Aşı olan vatandaşlar

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un açıklamalarda bulunması

Aşı kaydı yapan vatandaşlar

Vatandaşlardan Ali Tayfan'ın açıklamalarda bulunması

Bilgilendirme masasında vatandaşlara maske verilmesi MARDİN - İl Sağlık müdürlükleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan Diyarbakır ve Siirt ile "sarı" kategoride yer alan Mardin'de sağlık ekipleri toplumsal bağışıklığa katkı sunmak amacıyla aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İki doz aşılama oranının yüzde 65,9 olduğu Mardin'de İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, aşılama oranında henüz istedikleri rakamlara ulaşmadıklarını ifade ederek, il genelinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşların tedbirleri sürdürmelerini ve aşı olmalarını arzu ettiklerini aktaran Yavuz, "Ülkemizde vaka sayıları giderek artıyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı rakamlara göre ilimizde de bir hafta önceye göre yaklaşık iki kart artış oldu. Hastanede yatan ile yoğun bakamda yatan hasta sayısında artış var. Daha çok aşısı eksik ya da aşısız hastalarımızın hastanelerde yattığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Elimizdeki tek ve etkili silah aşı"

Yavuz, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını vatandaşlara tekrar hatırlatmak istediklerini anlatarak, "Elimizdeki tek ve etkili silahın aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC da uygulanmaya devam ediyor. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korunmanın en etkili yöntemi olan aşılarımızı yaptırabiliriz." dedi.

3. doz aşısını yaptıran vatandaşlardan Ali Tayfan, bu hastalıktan aşı yaptırarak kurtulmanın mümkün olduğunu bildiklerini söyledi.

Tayfan, "Bu hastalıktan kurtulmak, eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bu da bizim elimizde." diye konuştu.