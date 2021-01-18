Aşılamanın Başladığı Gaziantep'te Halk Kararsız

Corona virüsü salgınının başlamasından itibaren tüm dünyanın beklediği aşı Türkiye'de de yapılmaya başlandı ancak halk Çin'den gelen aşıya güvenmekte kararsız. VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepliler de aşı olma konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Corona virüsü salgınının başlamasından itibaren tüm dünyanın beklediği aşı Türkiye'de de yapılmaya başlandı ancak halk Çin'den gelen aşıya güvenmekte kararsız. VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepliler de aşı olma konusunda şüphelerini dile getiriyor

Kaynak: DailyMotion.com