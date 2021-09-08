Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük
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Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Sağlık

Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı en büyük silahlar arasında yer alıyor.

Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük

EDİRNE - Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı en büyük silahlar arasında yer alıyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, aşılama oranı yüksek olan iller arasında yer alan kentte mobil ekiplerin büyük rolü olduğunu söyledi.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'de bir AVM'de açılan standı ziyaret eden Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, salgınla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük rolü olan mobil aşı ekipleri, daha fazla kitleye ulaşabilmek için yaptığı çalışmalar kapsamında alışveriş merkezinden, köy kahvelerine, üniversite kayıt alanından, sanayi sitelerine kadar birçok noktada görev alıyor. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlardan aşı olmamış olanlar randevu almadan ve sıra beklemeden stantlara uğrayıp tercih ettikleri aşıyı yaptırabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığı tarafından her sene 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kapsamında bir takım organizasyonlar gerçekleştirildiğini aktaran Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, "Salgın döneminde olduğumuz için hepimiz sürekli sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız bu yılın temasını afet ve olağan dışı durumlarda çevre sağlığı olarak belirledi. Malum tüm dünyada ve ülkemizde yangınlar, sel baskınları ve depremler sık sık görülmektedir. Bunların çevre sağlığı üzerine negatif yansımalarını görmekteyiz. Biz il sağlık müdürlükleri, sağlık bakanlığı ve halk sağlığı müdürlüklerimiz olarak sürekli çevre sağlığı konusunda denetlemeler taramalar yaparak numuneler alarak çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın daha sağlıklı yaşaması için tüm şartların oluşması adına çalışıyoruz. Salgın sürecinde de bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir" ifadelerine yer verdi.

Edirne'de üniversiteye kayda gelen öğrencilere de kayıt alanında aşı yapmaya başladıklarını ifade eden Yıldırım, aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

"Mobil aşılama ile büyük fayda görüyoruz"

Mobil ekipler ile aşılama konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini aktaran Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, "Ulaşılabilir olduğu zaman aşı yaptırmayı düşünmeyen insanlar bile aşı yaptırmaya geliyorlar. Algı anlamında da çok önemli oluyor. Ne kadar çok kişiyi aşılarsak o sağlıklı, mutlu ve sosyal günleri hep birlikte daha kısa sürede göreceğiz. Bu yüzden herkesi muhakkak aşı olmaya davet ediyoruz. 12 yaş üzerinde de isteğe bağlı olarak aşı talebi yapılabiliyor. Veliler E-Nabız üzerinden dilerseler evlatlarına aşı talebi yaparak randevu oluşturabiliyorlar. Kimse korkmasın ve çekinmesin hepimiz aşımızı olalım. Daha sağlıklı günlerde hep beraber buluşalım" dedi.

Edirne'de vaka sayıları düşüşe geçtiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, aşı olunsa da vaka sayıları azalsa da tedbiri elden bırakmamak gerektiğine dikkat çekti.

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Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük
Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük
Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük
Aşılamadaki başarıda mobil ekiplerin payı büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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